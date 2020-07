Änderung ab 1. August : Stadt St. Ingbert senkt Gebühren für Krippe und Kita

Die Kindergartengebühren in St. Ingbert werden ab August sinken. Foto: dpa/Christian Charisius

St. Ingbert (red) Die Elternbeiträge in den städtischen Kindertagesstätten in St. Ingbert werden zum 1. August gesenkt. Ab August verringern sich die Kosten um 27 Euro, von 345 Euro auf 318 Euro, für einen ganztägigen Betreuungsplatz in der Krippe.

Die Tagesbetreuung in der KITA verringert sich um 7 Euro pro Monat, von 134 Euro auf 127 Euro. Der Beitrag für die Plätze der Regelbetreuung (6 Stunden) verringert sich von 81 Euro, um 5 Euro, auf 76 Euro. Ebenfalls um fünf Euro verringert sich der Beitrag der Regelbetreuung (sieben Stunden) von 94 Euro auf 89 Euro. Die Gebührensenkung hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.