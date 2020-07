Aktion am 15. Juli auf dem Wochenmarkt : Blumen für die europäische Freundschaft

Aktion am 15. Juli auf dem Wochenmarkt

Mit „europäischem“ Blumensamen will St. Ingbert auch seine Städtepartnerschaft zu Saint Herblain festigen. Foto: G. Faragone /Stadt St. Ingbert/G. Faragone

St. Ingbert Mit einer besonderen Aktion in St. Ingbert soll die gegenseitige Verbundenheit gefeiert werden.

Unter dem Motto „die europäische Freundschaft blüht auf“ hat das Ministerium für Finanzen und Europa den saarländischen Städten und Kommunen Blumensamen zur Verfügung gestellt, die als Symbol für die europäische Freundschaft ausgesät werden sollen. Da diverse Begegnungen und Projekte im Rahmen von Städtepartnerschaften in diesem Jahr abgesagt werden mussten, will man mit dieser Aktion ein Zeichen setzen, wie die St. Ingberter Stadtverwaltung per Presseerklärung mitteilt.