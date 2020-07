Am 15. Juli in der Kinowerkstatt : Im Seniorenkino läuft „Birnenkuchen mit Lavendel“

Eine Szene aus dem Film „Birnenkuchen mit Lavendel“: Louise (Virginie Efira) ist von Pierre irritiert und fasziniert zugleich. Foto: David Koskas

St. Ingbert Im Seniorenkino in der Kinowerkstatt in St. Ingbert ist am Mittwoch, 15. Juli, um 16 Uhr der französische Spielfilm „Birnenkuchen mit Lavendel" (Originaltitel: „Le goût des merveilles“) zu sehen.

In dem Film von Regisseur Eric Besnard mit Musik von Christophe Julien spielen unter anderem Hiam Abbass, Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Hervé Pierre und Lucie Fagedet mit.