Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Doo mach der mool e Bild

Es duud mer lääd, awwer ich missd jedds doch noch mool uff die friejere Zeide seriggkumme. Weil ich mer graad die scheene Foddos vunn anno dunnemools aangeguggd hann, wo es Stadtarchiv in dem Schaukaschde in der Olk-Passaasch pladdsierd hadd.

Dasses hisdoorische Doggumende sinn, das sieht mer schunn vunn weidem, weil se in nostalgischem Schwarz-Weiß gehall sinn. Themaadisch gehds awwer speziell doodrumm, wie bunt es die Dengmerder friejer mool getrieb hann. Also wie sellemools hie die Feschde gefeierd worr sinn. Wammers mool korz unn knabb ausdrigge will, kammer saan, se hann nachweislich nix ausgeloss. Wie mer uff denne Bilder scheen siehn kann, war doo bei so Aanläss die ganz Stadt uff de Bään – Himmel unn Mensche, wie mer aach gääre saad. Die leddsche zwää Johr war joo aus de allseids bekannde Gründe zwangsweis erschd emool midd der ganz Feijererei generell Essisch. Awwer vor e paar Daach war doch es beliebde Ingobertusfeschd noo de Absage erfreilicherweis widder aangesaad. Unn die Leid wo sich bei so Geleeschenhääde gääre ins Getümmel sterze, – also die sogenennde „Feijerbiesder“ – kinne ab jedds nooenanner e Handvoll Dorffeschde in de äänzelne Ordsdääle abbhaake. Manche Leid isses allerdings bei so engmaschische Mensche-Aansammlunge noch e bissje mulmisch unn die gehn liewer uff Abstand. Die endwiggele sosesaan mütterliche Gefiehle in Bezuuch uff die sprichwerdlich Porzellankischd. Mer iss sich aach noch nidd so richdisch schlüssisch, ob mer de Leid schunn widder die Hänn schiddele kann. Wahrscheins muss mer die Energie sowieso spare, fier ausgiebisch de Kobb se schiddele. Wammer sich die Schlaachzeile in der Zeidung so aanguggd.