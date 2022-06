Mundart-Kolumne für St. Ingbert : E Prachtstigg vumme Baam

Foto: SZ/Müller, Astrid

Dengmerd iss joo ringserumm ziemlisch üppisch midd Wald geseechend. Awwer manchmool kanns passiere, dassmer vor lauder Wald de äänzelne Baam nimmeh siehd. Doo muss erschd jemand vunn auswärts kumme unn uns druff uffmerksam mache, dass in der Ensheimer Stroos e sogenennder Gödderbaam steht.

Der wo middeme Umfang vunn faschd fünf Meeder in ganz Deitschland de diggschde in seiner Gaddung iss. Apropos Gaddung, meinem Freind Schorsch sei Fraa nennd ihne gääre liebevoll ihr Göddergadde. Obwohl der noch niddemool halb so groos iss wie der erwähnde Baam.

Iwwrischens steht bei uns im Gaarde, direggd vorm Finschder, aach e Kawenzmann vunn Gingko-Baam. Nidd vunn der Breide her, awwer in der Heeh vunn Stigger zehn Meeder. Unn ab unn zu huggd doo aach als mool e Atzel in de Äschd drin. De Goethe hadd doodriwwer sogar e beriehmdes Gedicht geschrieb. Also jedds nidd iwwer die Atzel, awwer iwwer denne Baam midd dem ladeinische Noome Gingko Biloba.