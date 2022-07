St. Ingbert : Nackter, betrunkener Mann (45) belästigt Frau (48) in Fußgängerzone

Nackter, betrunkener Mann (45) belästigt Frau (48) in Fußgängerzone

St. Ingbert Spärlich bekleidet und zwischenzeitlich sogar ganz nackt war am Samstagmorgen ein Mann in St. Ingbert unterwegs und soll Menschen belästigt haben. Er trug nur ein T-Shirt – als Hose.

Am Samstagmorgen, 9. Juli, wurde der Polizei St. Ingbert ein Mann gemeldet, der nur spärlich bekleidet, zwischenzeitlich sogar ganz nackt, in der Fußgängerzone unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, meldeten gegen zehn Uhr mehrere Zeugen den Mann, der eine 48-jährige Frau belästigt haben soll.

Nach nur kurzer Suche machten die Beamten den Mann in der Pfarrgasse, unmittelbar am Übergang in die Fußgängerzone, ausfindig. Der polizeibekannte 45-Jährige aus St. Ingbert trug lediglich ein T-Shirt – als Hose. Er hatte sich das T-Shirt durch die Ärmel über die Beine gezogen.