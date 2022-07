Polizei bittet um Hinweise : Versuchte Brandstiftung an einem Blitz-Anhänger in Losheim

Losheim am See Die Täter verwendetet Brandbeschleuniger, um ihrem Ziel näherzukommen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag, 9. Juli, versucht, einen sogenannten Enforcement Trailer, also einen mobilen Blitz-Anhänger zur Kontrolle der Geschwindigkeit, anzuzünden und damit zu zerstören. Das meldet die Polizei. Die Anlage war in Losheim am See in der Straße Zum Stausee aufgestellt. Diese Anhänger besitzen eine interne Überwachungsanlage, deren Auswertung ergeben hat, dass kurz nach Mitternacht ein sogenannt Sabotagealarm ausgelöst wurde. Die Polizei konnte dann an Ort und Stelle herausfinden, dass die Unbekannten offenbar Brandbeschleuniger verwendet haben. Erste Beweise konnten die Bematen sichern.