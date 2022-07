Trickdiebstahl in Nonnweiler : Diebin verkleidet sich als Pflegekraft und bestiehlt Seniorin: Schmuck im Wert von 13 000 Euro weg

Nonnweiler Dreister Diebstahl in Nonnweiler: Dort hat sich eine Diebin offenbar als Pflegekraft verkleidet und eine 96-Jährige bestohlen. Die Polizei fahndet jetzt nach der Täterin und sucht nach Hinweisen.

Eine 96-jährige Frau aus Nonnweiler ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Das teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 6. Juli, gegen 12.25 Uhr. Laut Mitteilung wurden die Beamten gegen 14 Uhr zu der 96-Jährigen und ihren Angehörigen gerufen, die den Sachverhalten anzeigten. Demnach klingelte es an dem besagten Tag an der Tür. Die 96-Jährige öffnete in der Annahme, dass es sich um eine Mitarbeiterin ihres Pflegedienstes handele, die Tür. „Eine ihr unbekannte Frau, aber in Pflegekleidung, hätte dann die Wohnung und sämtliche Räume betreten, sich lange im Wohnzimmer aufgehalten und anschließend das Haus wieder verlassen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.