Blaulicht Uchtelfangen : Drei Schafe aus Gehege gestohlen

Uchtelfangen Tatort ist nahe Schwimmbad Sonnenborn.

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 5. Juli, 10 Uhr, und Samstag, 9. Juli, 12 Uhr in Uchtelfangen drei Schafe gestohlen. Laut Polizeibericht drangen die Täter in ein vollständig umzäunte Gehege der 55-jährigen Besitzerin der Schafe ein. Das Gehege liegt auf einem Wiesengelände unmittelbar vor dem Schwimmbad Sonnenborn. Der Zaun bestand aus einem alten Schutznetz ähnlich dem Hamburger Tauwerk. An mehreren Stellen des Geheges lagen vereinzelte Begrenzungspfosten auf dem Boden, so dass Lücken in der Umzäunung festgestellt werden konnten. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.