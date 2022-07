Kirmes in Oberwürzbach : Oberwürzbach lockt mit viel Programm

Oberwürzbach Am kommenden Wochenende werden im Stadtteil Kirmes und Dorffest zusammen gefeiert.

Auch sonntags gibt es über den ganzen Tag viel Blasmusik für die Festbesucher. Schon zum Frühschoppen lädt der Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn auf die Bühne vorm Bürgermeisteramt. An beiden Abenden heizen Livebands musikalisch ein. Samstags spielen Five For You und Refresh, sonntags Memories Remain und Ayers Rockt.