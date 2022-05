Mundartkolumne für St. Ingbert : Wann de Zensus zwäämool klingeld

Hann die sich bei Ihne schunn gemelld? Ei näägschd Woch gehd doch hie bei uns de Zensus los. Mer kinnd graad menne, es wär schunn Weihnachde: „Es begab sich aber zu der Zeit … dass alle Welt geschätzet würde.“ Also in dem Fall jedds nidd graad all, unn se duun die joo aach nidd eichendlich schäddse.