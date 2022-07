Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Allgemeiner Zelle-Abbau

Ebbes was es friejer iwwerall gebb hadd, awwer jedds faschd ganz ausem Stadtbild verschwunn iss, sinn die Telefonzelle. Seit die Leid all ihr eichenes schlaues Händi im Sagg hann, duud sich das nimmeh rechne.

Weil die Dinger jedds vellisch frei unn unnbedacht ihr traurisches Dasein frissde. Unn fier die meischde brauchd mer sogar e extra Telefonkaard. Also, ich glaab, die grääd ich in dem doo Lääwe nimmeh abtelefoniert. Zu der Telefonzell ihre Glanzzeide war joo es Problem, dassmer immer genuch Minz bei sich hann mussd. Fier die, wo das nimmeh kenne, das war es Kläängeld was mer hadd misse in denne Abbaraad innwerfe. Meischdens Grosche, also Zehnpenning-Stigger, wo dann midd me schebbernde Gereisch runnergefall sinn.

Doo haddmer gewissd, jedds iss de Grosche gefall unn mer kann nochmool zwää Minudde weider babbele. Besunnerschd in de alde Krimis hadds doo immer so brenzlische Sidduazioone gebb. Wo ääner hadd misse ganz dringend die Bollizei aanruufe. Unn vor lauder lauder hadder dann so gezidderd, dassers nidd geschaffd hadd, fier das Stigg Geld in denne Schlidds eininn se buggsiere. Awwer so ebbes kann emm heid jo nimmeh passiere. Wo mir all telefonisch so mobil unn rund um die Uhr erreichbar sinn.