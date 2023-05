Entwickung auf den Arbeitsmarkt Bei den Jobs im Saarpfalz-Kreis herrscht Stillstand

Im Saarland insgesamt hat sich einem saisonüblichen Verlauf entsprechend die Arbeitslosigkeit im Mai leicht reduziert. Im Saarpfalz-Kreis hingegen ist in diesem Zeitraum die Zahl der Frauen und Männer ohne Job leicht gestiegen. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht hervor, den die Agentur für Arbeit an diesem Mittwoch veröffentlicht hat. Bei den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur in Homburg und St. Ingbert waren zusammen 3627 Arbeitslose registriert. Die Arbeitslosenquote lag wie im April 2023 kreisweit bei 4,8 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Weiterhin sind deutlich mehr Männer (1980) als Frauen (1647) arbeitslos gemeldet.