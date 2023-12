Sitzung in Homburg am 18. Dezember Kreistag befindet über Haushalt 2024

Einen bunten Strauß an Themen behandelt der Kreistag des Saarpfalz-Kreises in seiner Jahresabschluss-Sitzung am Montag, 18. Dezember, 17 Uhr, im großen Sitzungssaal im Homburger Rathaus. Ein großer Batzen ist das Dreigestirn aus Haushalt, Investitionsprogramm und Stellenplan 2024. Damit verknüpft ist auch die Kreisumlage, die so manche Kommune regelrecht fürchtet. Nach unseren Informationen könnte sie etwa für Blieskastel im kommenden Jahr um über vier Millionen Euro steigen. Eine Zahl, die die Kreispressestelle nicht kommentieren will, da das Zahlenwerk bisher nur nicht-öffentlich beraten worden sei.