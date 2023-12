Jahresbilanz der Agentur für Arbeit Zahl der Arbeitslosen im Saarland 2023 deutlich gestiegen

Angespannt sei die Lage weiterhin auf dem saarländischen Ausbildungsmarkt. Auf 7200 offene Stellen kamen nur 4600 Bewerberinnen und Bewerber. Zum Stichtag des Berufsberatungsjahres 2022/23 am 30. September waren noch 100 Personen ohne Ausbildungsplatz. Dem gegenüber standen weiterhin 900 offene Lehrstellen. Auffällig sei, dass Zukunftsberufe wie der Gas-Wasser-Installateur sich jüngst keiner großen Beliebtheit erfreuen. Einen Grund dafür sieht Schulz in der Pandemie. Junge Leute hätten während der vergangenen Jahre kaum die Möglichkeit gehabt, mit den Betrieben in Kontakt zu kommen und Praktika zu machen. Hier sei nun Besserung in Sicht. Zudem würden die Bewerber wieder jünger werden. Ausbildungsberufe im IT-Bereich, wie zum Beispiel in der Softwareentwicklung oder Webdesign, seien hingegen im Trend. Dort wurden 2023 mehr Bewerber als Stellen verzeichnet. Für das laufende Beratungsjahr rechnet Schulz insgesamt mit einem Anstieg der unterschriebenen Ausbildungsverträge.