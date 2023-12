Hallenmasters Ein Turnier ist zurück auf der Master-Bühne

Klatsch ab, Junge: Der Oberligist SV Auersmacher mit seinem damaligen Trainer Jan Berger (rechts) gewann im vergangenen Jahr das Hallenturnier des SV Bliesmengen-Bolchen. Der Titelverteidiger ist an diesem Samstag gleich mit zwei Mannschaften in der Wallerfeldhalle in St. Ingbert am Start.

Foto: Heiko Lehmann