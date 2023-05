Pfingstfest beim Musikverein Rohrbach Redner kennt drei Bedingungen für ein schönes Fest

Das Hoffest am Jugendheim St. Johannes gehört beim Musikverein Rohrbach (MVR) seit vielen Jahren zur Tradition. Musste es in den Vorjahren wegen der Pandemie ausfallen, konnte es bereits 2022 wegen des nachgeholten Vereinsjubiläums wieder etwas größer ausfallen. Am vergangenen Wochenende fand es wieder zum gewohnten Umfang zurück. „Pfingsten und das Fest hier, das ist ein Muss. Und dann noch bei dem tollen Sommerwetter“, meinte eine Seniorin im Gespräch mit unserer Zeitung.