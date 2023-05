Fußball Der SG Hassel gelingt das Husarenstück

Die Landesliga-Fußballer der SG Hassel haben die Sensation geschafft. Als Aufsteiger machte die Mannschaft am Sonntag die Meisterschaft und den Durchmarsch in die Verbandsliga perfekt – nach einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale: Im letzten Spiel tat sich Hassel bei Kellerkind SG Bliesgau schwer. Der Spitzenreiter lag nach dem frühen 1:0 durch den 39. Saisontreffer von Spielertrainer Albrecht (5. Minute) zwischenzeitlich hinten. Dass noch ein 3:2 (1:1)-Sieg heraussprang, das war der Einwechslung von Eric Schön kurz nach der Pause zu verdanken. Nach dem Treffer zum 1:2-Rückstand (59.) erzielte er mit einem 20-Meter-Freistoß das 2:2 (63.). In der Nachspielzeit brachte Schön einen Eckball vor das Tor – und von einem Spieler der Heimelf prallte der Ball zum 3:2-Endstand ins Netz (90.). Danach kannte der Jubel bei der SG Hassel keine Grenzen, während bei der SG Bliesgau Tränen der Enttäuschung flossen. Durch die Niederlage in letzter Minute steigt die Mannschaft von Trainer Christoph Kihm in die Bezirksliga ab.