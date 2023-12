Deutsch-Französischer Schüleraustausch Endlich ein unbeschwerter Austausch

Kurz nach 10 Uhr vor knapp einer Woche war es so weit: „Die La Bauler kommen!“, schallte es durchs Saarpfalz-Gymnasium. Und da waren sie, übermüdet, neugierig, ein bisschen aufgeregt, aber dennoch voller Tatendrang: 35 Jungen und Mädchen aus dem Collège Grand Air in La Baule, die bis zu diesem Montag in Homburg bei Homburger Gastfamilien untergebracht sind und mit ihren deutschen Freunden den schulischen Alltag teilen sollen.