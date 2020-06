Feuerwehreinsatz in St. Ingbert : Milchige Flüssigkeit fließt in den Schafweiher

Wegen eines trüben Einflusses rückte die Feuerwehr an den Schafweiher aus. Foto: Alex Weber/Feuerwehr

Am vergangenen Freitagnachmittag, 12. Juni, hat die Polizei die Feuerwehr zu einem Umwelteinsatz an den Schafweiher in St. Ingbert-Mitte alarmiert. Wie die Feuerwehr berichtet rückte der Löschbezirk St. Ingbert-Mitte um 16.35 Uhr mit zehn Einsatzkräften aus.

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute im Zulauf des Mäusbachs eine milchige Trübung des einlaufenden Wassers fest. Eine Messung des pH-Werts hat nach Angaben der Feuerwehr jedoch keinen Aufschluss über die Flüssigkeit gegeben. Vorsorglich hatten die Feuerwehrmänner jedoch eine Barriere am Zulauf angebracht, der das in den Weiher einlaufende Wasser aufsagte.

Wegen eines trüben Einflusses rückte die Feuerwehr an den Schafweiher aus. Foto: Florian Jung/Feuerwehr