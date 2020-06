Verband-Zentrale ist jetzt in St. Ingbert : Kneipp-Landesverband ist umgezogen

St. Ingbert Das neue Domizil in der St. Ingberter Kohlenstraße bietet vor allem mehr Platz.

Der Kneipp Bund, Landesverband Saarland, ist Anfang Juni in neue Räume in der Kohlenstraße 66 in St. Ingbert umgezogen. Dort will der Verband, der im Saarland 54 Vereine mit rund 14 000 Mitgliedern vertritt, nach eigenen Angaben noch „moderner, leistungsfähiger und zukunftsorientiert“ arbeiten. Das Raumangebot habe sich nicht nur verdreifacht, sondern man stelle sich in der Organisation neuen Herausforderungen für die Zukunft der Vereinswelt und sehe zusätzliche Chancen im Landesverband und deren Umfeld, so Thomas Lamber vom Landesverbands-Vorstand. Wesentliche Elemente seinen dabei die Optimierungen der Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Vorstände, ein Multifunktionsraum für Erweiterungen des Portfolios (Inhouse und weitere Angebote [beispielsweise: Webinare oder Workshops), Digitalisierung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen, Verbesserung der Parkplatzsituation für Mitarbeiter, Vorstand und Besucher, ein Upgrade auf ein Server-Cloud-basierendes Bürosystem, Möglichkeiten des repräsentativen Besucherempfangs sowie die Erweiterung der Beratungsangebote für Ortsvereine und Externe.