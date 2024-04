Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr rettet gestürzte Person aus dem Wald

Am Samstagnachmittag wurde der Löschbezirk St. Ingbert-Mitte zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus in den Amselweg alarmiert. Bei Arbeiten kam es zu einer Verpuffung, sodass die Kleidung des Patienten Feuer fing und diese durch eine Mitbewohnerin abgelöscht werden musste. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Patient bereits durch den Rettungsdienst versorgt und zum Rettungswagen gebracht. Das Wohnhaus war leicht verraucht, ein Brand war glücklicherweise nicht entstanden. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr kontrollierte das gesamte Wohnhaus und leitete natürliche Belüftungsmaßnahmen ein. Die beiden Bewohner wurden durch den Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die 22 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen konnten abrücken.