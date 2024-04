Frühlingsfest in St. Ingbert Das Frühlingsfest hatte einen nassen Start

Fast hätte man am Samstag meinen können, Wettergott Petrus liefere sich mit den Fahrgeschäften auf dem diesjährigen Frühlingsfest, das auf dem Marktplatz stattfindet, eine Art Wettkampf. War schon der Freitag mehr als regnerisch und hielt die Kirmesbesucher weitestgehend von einem Besuch auf dem Gelände vor dem Rathaus ab, so zeigte sich am Samstag der April mit seiner klassischen wechselhaften Wetterlaune. Bei Temperaturen um elf Grad war es ständig bewölkt und nur ab und an kam die Sonne durch. Die hielt sich aber meist auch nicht lange, denn dann kamen wieder Schauer. Waren es in der einen Runde immerhin noch vier Kinder auf dem Kettenkarussell, die Freude daran hatten, schier schwerelos im Kreis durch die Luft zu schweben, musste kurz danach der Betrieb wegen Regens wieder eine Weile eingestellt werden. Da half auch nicht das Lied „Let’s get it loud“, dass vorher gespielt wurde.