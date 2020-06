Ehrenamtlicher Einsatz : Freiwillige nähten bisher 900 Stoff-Masken

St. Ingbert In den vergangenen Wochen und Monaten haben rund 20 freiwillige Näherinnen und Näher in St. Ingbert Mund-Nasen-Schutz-Behelfsmasken genäht. Vorausgegangen waren Engpässe bei den Einmal-Schutzmasken.

Über 900 Masken kamen bisher zusammen. Die Freiwilligen produzierten die Masken in stundenlanger Arbeit zu Hause an Nähmaschinen. Die 900 Masken verteilten Mitarbeiter der Abteilung Soziales der Stadtverwaltung jetzt kostenlos an das Kreiskrankenhaus in St. Ingbert, Altenheime, Pflegedienste und an die Lebenshilfe. Auch für Kinder- und Jugendliche nähten die Freiwilligen. Die Stoffe steuerten Privatpersonen, die Näherinnen aus dem Privatbestand und der Saarpfalz-Kreis bei. Für die Verwaltung koordinierte Daniela Ruppert die Verteilung in Zusammenarbeit mit Christina Wieth von der Initiative „St. Ingbert hilft“.