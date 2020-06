Feuerwehr St. Ingbert : Vier Einsätze für die Feuerwehr am Wochenende

von der Drehleiter aus sägten Feuerwehrleute in Oberwürzbach einen sturzgefährdeten Baum ab. Foto: Markus Zintel

St. Ingbert Gründe.: ein Defekt im Aufzug, ein umgestürzter Baum, eine mysteriöse Rauchsäule und ein eingeklemmter Hund.

Einiges zu tun gab es am Wochenende für die St. Ingberter Feuerwehr. Am Samstagmorgen (7. Juni) öffneten sich in einem Personenaufzug in einem Mehrparteienhaus die Türen nicht. Kurz vor 8 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Albert-Weisgerber-Allee aus. Den Aufzug lokalisierten die Feuerwehrleute im 1. Untergeschoss. Nachdem die Anlage stromlos geschaltet war, öffneten die Feuerwehrleute manuell die Türen. Die Insassin mittleren Alters konnte das unfreiwillige Gefängnis selbstständig verlassen, musste jedoch vom Rettungsdienst betreut werden.

Gegen 10.25 Uhr am Samstag meldete ein Autofahrer, dass am Fuhrweg in Oberwürzbach ein Baum auf die Straße zu fallen drohe. Der Löschbezirk Oberwürzbach rückte zu dem etwa 20 Meter hohen entwurzelten Baum, der sich in einem anderen Baum verfangen hatte, aus. Die beiden Bäume drohten auf den Fuhrweg zu stürzen. Mit Hilfe der Drehleiter beseitigen die Feuerwehrleute den entwurzelten Baum mit einer Motorsäge. Während der Maßnahmen war die Straße zwischen Oberwürzbach und Ommersheim voll gesperrt.

Am Samstagabend um 23:17 Uhr meldete ein Anwohnerin im Eichenweg in Rohrbach, dass ihr Westhighland-Terrier in einem Zwischenraum unter der Terrasse eingeklemmt sei. Der Hund hatte zuvor ein Tier unter die Terrasse verfolgt und saß über eine Stunde lang fest. Als die Kräfte aus Rohrbach eintrafen, hatte sich die Situation bereits entspannt. Die Frau trug das Tier auf dem Arm. Die Helfer mussten nicht mehr tätig werden.