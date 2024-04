Private Hilfe St. Ingberter Radbegeisterte sammeln Geld für Erdbeben-Opfer

Über Treckingtouren in dem nordafrikanischen Land haben die St. Ingberter die Familie kennengelernt. Klaus Bosslet: „Unser Freund heißt Abderrahim Id Boussalem, genannt Abdou. Er und seine Familie wohnen in einem Ortsteil von Imlil im Hohen Atlas, in Mzikene.“ Die Region liegt südlich von Marrakesch.