Gezielte Attacken in der Ludwigstraße in St. Ingbert : Täter zerdeppert diesmal einen Briefkasten in der Fußgängerzone

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag, 12. Juni, 20 Uhr,bis Samstag, 13. Juni, 9.30 Uhr, einen Briefkasten an einem Mehrfamilienanwesen in der Ludwigstraße in St. Ingbert vermutlich mit körperlicher Gewalt beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, entstand an dem Haus, welches sich mitten in der Fußgängerzone befindet, durch den Gewaltakt ein Schaden von schätzungsweise 50 Euro. Der geschädigte Bewohner wurde laut der Polizei in der Vergangenheit bereits des Öfteren Opfer von ähnlich von ähnlichen Straftaten.