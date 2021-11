Hilfs-Aktion in St. Ingbert : Adventskalender gehen weg wie warme Semmel

St. Ingbert Die Resonanz auf den helfenden Adventskalender überwältigt derzeit den Lions Club in St. Ingbert.

Zum Preis von fünf Euro kann der Adventskalender Lions Club St. Ingbert an insgesamt acht Verkaufsstellen in der St. Ingberter Innenstadt erworben werden: in der Buchhandlung Friedrich, im Zigarrenhaus Bennung, beim Fashion Companies, in der Gemeinschaftspraxis Schuster–Schultheiß–Schaumlöffel, im Pfälzer Spezialitätenhaus sowie in der Rosen-, der Hirsch und der Luitpold-Apotheke. An diesem Samstag und Sonntag wird der Lions Club seinen Adventskalender auch auf dem Gourmet-Markt auf der Alten Schmelz anbieten. Zudem gibt es am Samstag einen Verkaufsstand am Marktplatz.