Wegen Corona : Lions müssen Fest erneut absagen

Info

In der Zeit von 11.30 bis 17 Uhr bietet der Dillinger Lions Club zusammen mit einem mobilen Impfteam am ersten Adventssonntag mehrere Erst- und Zweitimpfungen für alle Bürgerin­nen und Bürger in der Freiwilligen Ganztagsschule in Pachten an. Darüber hinaus sind auch Booster-Impfungen für über 70-Jährige sowie Bürgerinnen und Bürger möglich, die mit dem Impfstoff Johnson & Johnson geimpft wurden. Für alle, die eine Erst­impfung er­halten, wird der Lions Club einen zweiten Impftermin Ende Dezember oder Anfang Januar organisieren. Für alle, die sich an diesem Tag impfen lassen, gibt es kostenlos Kaffee und Kuchen sowie eine Rostwurst oder Pommes.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzu­bringen sind lediglich der Impf- und Personalausweis sowie die Kranken­kassenkarte.