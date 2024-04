Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr-Einsatz bei Dachstuhl-Brand

St Ingbert · Am Donnerstagabend (25. April), kurz vor 21 Uhr, rief die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte zu einem Dachstuhlbrand in die Hanspeter-Hellenthal-Straße. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung über dem Wohngebiet im Mühlwald erkennen, ebenso konnte man Flammen in der Dämmerung sehen.

26.04.2024 , 10:50 Uhr

In der Hanspeter-Hellenthal-Straße in St. Ingbert-Mitte brannte am Donnerstagabend das Dachgeschoss eines Wohnhauses. Foto: Markus Zintel