Gotteshaus in St. Ingbert ab 22. November geschlossen : Die Alte Kirche wird zur großen Baustelle

Der Innenraum der Alten Kirche in St. Ingbert wird in den kommenden Monaten saniert. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Mitten in der St. Ingberter Fußgängerzone gelegen hat die Alte Kirche einen einen besonderen Platz unter den Gotteshäusern der Stadt. Doch der wird wegen einer Sanierung jetzt monatelang fehlen. Experten erläuterten, was in dem Barockbau in dieser Zeit ansteht.