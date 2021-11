Impfungen in St.Ingbert : Weiterer Sonderimpftermin in St. Ingbert

St Ingbert Ein mobiles Impfteam des Impfzentrums Saarland Ost wird am Freitag, 12. November, von 10 bis 15 Uhr im Kuppelsaal des St. Ingberter Rathauses, Am Markt 12, gegen Corona impfen. Ohne vorherigen Termin können Bürger zwischen 10 und 15 Uhr in den Kuppelsaal im Rathaus kommen.

