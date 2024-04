Trägerwechsel St. Ingberter Kita soll schließen – wie es nun trotzdem weitergeht

Wenn es in diesen Wochen um den Kindergarten im Schmelzerwald und seine Zukunft geht, hängt vieles miteinander zusammen: die aktuellen Pläne des Bistums Speyer und der Pfarrei Heiliger Ingobertus für die Kitas in St. Ingbert-Mitte, die Bereitschaft der CJD Homburg, die Kita St. Konrad demnächst zu betreiben, und der Erwerb der ehemaligen Konradskirche durch die Peter-Gross-Bau-Holding, die ihrerseits dieses Gebäude höchstwahrscheinlich in eine Kita umbauen wird. Diese Zusammenhänge muss kennen, wer die Beschlüsse zur Kita St. Konrad – versteckt hinter dem Tagesordnungspunkt „Kostenübernahme bei freiem Trägerwechsel“ – in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend verstehen will.