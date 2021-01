Eine Hundeschule steckt dahinter : Hier sind die Schlittenhunde in ihrem Element

Hundeführer Wouter Paling steuert sein Schlittenhundegespann durch die Wälder rund um Ormesheim. Foto: Wolfgang Degott

Ormesheim Rund um Ormesheim durchpflügen Siberian Huskies und Alaskan Malamutes die verschneite Landschaft.

Ist man in diesen Tagen rund um Ormesheim unterwegs kann es sein, dass ein Schlittenhund-Gespann, gezogen von Siberian Huskies und Alaskan Malamutes, geführt von einem Musher, dem Hundeführer, seinen Weg durch den Januar-Schnee sucht. Dabei kann es sich um einen Schlitten der Hundeschule „Mein Partner Hund“ handeln, auf dem der versierte Zughundetrainer Wouter Paling ein vierbeiniges Quintett gekonnt um alle Kurven durch die Geraden aber auch Steigungen und Gefällstrecken navigiert. „Wir sind täglich unterwegs,“ erläutert Barbara R. Niederländer-Paling, die zusammen mit Sabine L. Schäfer-Diesterhöft die Hundeschule leitet und vor sechs Jahren ihre Liebe zu den Schlittenhunden entdeckt hat. „Das Jahr über ziehen die Hunde Scooter, Trainingswagen oder Bikes. Im Winter bei Schnee wird der Schlitten ausgepackt,“ so Niederländer-Paling. Angeführt von der Leithündin Nordica-Eska beeindruckt das Gespann auf seiner rasanten bis zu 25 Kilometer pro Stunde schnellen Fahrt viele Passanten. Der Vierbeiner gehört zur Rasse Siberian Husky, die durch Ausdauer und Schnelligkeit beeindruckt. Dabei handelt es sich um einen hochspezialisierten Arbeitshund aus einer Rennlinie, der ausgewachsen zwischen 55 und 60 Zentimeter groß und zwischen 17 und 25 Kilogramm schwer werden kann. Mit dabei sind auch Alaskan Malamutes, eine urwüchsige Rasse, die an ihren Stammvater Wolf erinnert, mit dem sie genetisch am engsten verwandt sind. Sie sind auch bekannt als die „Lokomotive des Nordens“.

Jeden Freitag treffen sich Mitglieder, die nordische Rassen besitzen, zum „Nordic Club“ der Hundeschule, um zum einen zu trainieren, aber auch um Erfahrungen auszutauschen. Barbara R. Niederländer-Paling betont jedoch, dass in der angegliederten Zughundeschule alle Rassen willkommen sind: „Jeder Hund, der die Voraussetzungen erfüllt, kann bei uns mitfahren“. Weiterhin kündigte sie an, dass in der Hundeschule ab Februar zusätzlich ein breitgefächertes Online-Ausbildungsangebot starten wird – ob für Welpen, Junghunde, Schulhunde, Therapiebegleithunde oder Hundetrainer. Die virtuelle Welt, das ist der gravierendste Unterschied zur Vor-Corona-Zeit.