Musikverein Wittersheim-Bebelsheim Viele Melodien aus Film und Musical

Die Festhalle in Wittersheim war sehr gut gefüllt, als der Musikverein Wittersheim-Bebelsheim unter der Leitung von Rocco Ivan Funaro sein Frühlingskonzert präsentierte. Mit neun Kompositionen entführten die Musiker ihr Publikum auf eine musikalische Weltreise, die von epischen sinfonischen Dichtungen bis hin zu mitreißenden Musicalklängen reichte. Den Auftakt bildete Richard Strauss‘ monumentale sinfonische Dichtung „Also sprach Zarathustra“. Sie ist inspiriert von Friedrich Nietzsches philosophischem Werk und entführte die Zuhörer in eine Welt des Lichts und der Finsternis. Unter der kundigen Leitung von Funaro, der seit 2017 das beim Konzert 33-köpfige Orchester dirigiert, erlebte das Publikum eine musikalische Interpretation, die die Tiefe und Komplexität von Strauss‘ Meisterwerk zum Leben erweckte. Doch das war erst der Anfang einer abwechslungsreichen Reise durch verschiedene musikalische Genres und Welten unter dem Titel „Highlights aus Film und Musical“. Von den schaurig-schönen Klängen des „Tanz der Vampire“ bis hin zu den herzerwärmenden Melodien aus den „Symphonic Highlights from Frozen“, arrangiert vom langjährigen ehemaligen Dirigenten Reinhold Ernst, aber auch „The Greatest Showman“ spannte das Repertoire des Abends einen weiten Bogen. Wie Moderator Florian Hermann ankündigte, werden im sehr schwierig zu spielenden Folksong „Shenandoah“ aus dem 19. Jahrhundert die Seeleute in ihren Kanus begleitet, die auf dem „Great River“ Missouri entlangglitten. Ein Querschnitt aus dem Meisterwerk großer Gefühle „Les Miserables“, dem Musical, das in seiner Handlung die Wirren der Französischen Revolution beschreibt. Diese Komposition von Claude Michel Schönberg im Arrangement von Marcel Peeters war wie alle übrigen Titel in intensiven, seit Jahresbeginn andauernden, konzentrierten Proben einstudiert worden. Mit der „Margarethen-Polka“, ein ausschließlich für das Mandelbachtaler Orchester komponiertes Werk, erinnerte das Ensemble an den heimischen Komponisten Armin Eisler, der es gemeinsam mit Reinhold Eisler umsetzte.