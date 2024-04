Chorgemeinschaft Ommersheim Der Chor 98 bittet zum Frühjahrskonzert

Der Ansturm auf die Eintrittskarten war seinerzeit derart enorm, dass leider letztendlich die Nachfrage größer war als das zur Verfügung stehende Angebot. Nicht zuletzt auch deshalb wurde seitens des Vorstandes und der Chorleitung der Entschluss gefasst, zwar nicht mit einem identischen, aber doch sehr ähnlichen Programm, ein weiteres Konzert zu gestalten. Diesmal lassen die gut 50 Sängerinnen und Sänger den Frühling in die Oberwürzbachhalle in Oberwürzbach Einzug halten. So zumindest verspricht es das für diesen Konzertabend ausgewählte Motto „Let the Sunshine in“. Warum nun ein Konzert des Ommersheimer Klangkörpers in Oberwürzbach? Nun, die Erklärung ist so simpel wie einleuchtend. Bereits vor ein paar Jahren hat man an gleicher Stätte ein Konzert durchgeführt und war auch damals auf eine große Zuhörerresonanz gestoßen. Ähnliches verspricht man sich also nun auch für Samstag, 27. April, ab 19.30 Uhr an diesem Ort, und die 1. Vorsitzende Anne Wannemacher sowie Chorleiter Friedel Hary, der übrigens alle Arrangements der Konzerttitel selbst geschrieben hat, sind beide sehr zuversichtlich, dass auch dieses Konzert beim interessierten Publikum einen großen Anklang finden wird.