Zum Saisonende : Schwimmspaß für Hunde in Kleinblittersdorfer Freibad

Kleinblittersdorf Zum Saisonende durften auch Vierbeiner den Sprung ins kühle Nass wagen.

(leh) Das diesjährige Finale der Kleinblittersdorfer Freibadsaison hatte es am Sonntag noch einmal so richtig in sich. 200 Hunde kamen mit ihren Herrchen bei 28 Grad und Bilderbuchwetter ins Bad. „Das ist unser drittes Hundeschwimmen. Beim ersten Schwimmen vor zwei Jahren waren über den Tag verteilt so viel Leute da wie heute in der ersten Stunden. Es ist einfach toll, wie sich das entwickelt hat“, sagte Ulrike Niederländer, die Vorsitzende des Freibad-Fördervereins. Hundehalter aus dem ganzen Saarland und aus Frankreich kamen mit ihren Vierbeinern, die im kühlen Nass nach Herzenslust toben durften.