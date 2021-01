Die Rathaus-Verwaltung in Mandelbachtal präsentiert sich neu : Der frische neue Internet-Auftritt der Gemeinde

Mandelbachtal Die Rathaus-Verwaltung in Mandelbachtal geht mit der Zeit. Die neue, informative Hompage wurde kostenneutral erstellt.

Neues Jahr, neue Motivation, neue Ideen und Leichtigkeit: Trotz aller widrigen Umstände, die uns derzeit begleiten, gibt es auch erfreuliche Nachrichten für die Bügrrinnen und Bürger in Mandelbachtal. So hat die Gemeindeverwaltung ihren Internet-Auftritt reformiert. Frisch, modern und informativ erscheint die neue Homepage. „Nach mehr als zehn Jahren war es an der Zeit, den Internetauftritt der Gemeinde Mandelbachtal grundlegend zu überarbeiten“, so Bürgermeisterin Maria Vermeulen. „Da aber keine Mittel im Haushalt zur Verfügung standen, mussten wir kreative Wege gehen“. Und genau diese beschritt die Verwaltung mit dem Förderverein für regionale Entwicklung e.V. aus dem brandenburgischen Nuthetal. Im Rahmen eines Auszubildenden-Projektes wurden die neuen Seiten kostenneutral erstellt. „Für uns war es ein Glücksfall. Wir erhielten einen modernen Internetauftritt und unterstützten parallel Auszubildende bei ihrer Berufsqualifikation. So war und ist beiden Seiten geholfen“, verdeutlichte Vermeulen. Die Neugestaltung des Internetauftritts war auch notwendig geworden, da Nutzergewohnheiten, Technologien und auch die Anforderungen an die Inhalte einer Website einem stetigen Wandel und darüber hinaus gesetzlichen Erfordernissen unterliegen.