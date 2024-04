Hundesport in Ommersheim Elfjährige Hundeführerin stand in Ommersheim im Blickpunkt

Dass diese besondere Leistung von Anna Lena auch entsprechend gewürdigt und belohnt wurde, hob der Vorsitzende der Ortsgruppe Ommersheim, Jürgen Schwarz, in seiner Abschlussrede, zusammen mit dem Leistungsrichter, noch einmal heraus. Neben einem kräftigen Applaus seitens der vielen Zuschauer und Verantwortlichen, überreichte der Vorsitzende noch einen Pokal, den ersten in ihrer Hundeführerinnen-Karriere an die Ommersheimer Hundeführerin. Anna Lena wird die Ortsgruppe Ommersheim auch bei der Landesgruppen-Veranstaltung in diesem Jahr vertreten. Bei anschließendem Kaffee und Kuchen klang dann diese erfolgreiche Prüfung am späten Nachmittag aus.