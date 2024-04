Listen für Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal vorgelegt Bewerber für Kommunalwahl stehen fest

Bei den Ortsratskandidaten gibt es nur eine Überraschung: Der amtierende Ormesheimer Ortsvorsteher Denis Weigerding tritt für die SPD nur noch auf dem neunten und letzten Platz der Liste an. Auf Platz eins für die SPD steht Sandra Breinig, für die CDU Elisabeth Theis, für die Grünen Dieter Ruppert. Ansonsten stellen sich alle Amtsträger als Spitzenkandidaten zur Wahl. In Ommersheim tritt Carolin Usner-Reinhard (CDU) erneut an, in Bliesmengen-Bolchen Timm Braun (CDU), in Bebelsheim Bertram Nagel (CDU), in Erfweiler-Ehlingen Rainer Grün (SPD), in Habkirchen Michael Flieger (FWG), in Heckendalheim Andreas Greß (SPD), in Wittersheim Wendelin Lonsdorf (SPD).