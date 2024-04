Musikverein Ommersheim Ein Orchester für Wieder- und Neueinsteiger

„Die meisten haben vorher nie gespielt und erst im Erwachsenenalter ein Instrument erlernt“, erklärt Francesco Fontana gegenüber unserer Zeitung. Wie der MVO-Vorsitzende berichtet, handelt es sich um wirkliche Anfänger, die mindestens 40 Jahre alt sind. Angefangen hat alles im Sommer 2019. Da startete der Landesmusikrat eine Bläserklasse für Erwachsene. Dessen Vize Arthur Knopp, dem Musikverein Ommersheim seit vielen Jahren verbunden, wollte Erwachsenen die Chance geben nachzuholen, was ihnen in der Jugend verwehrt wurde oder einfach nicht möglich war. Man musste sich bewerben. 180 Leute hatten Interesse, und 80 wurden ausgewählt. Die Hälfte blieb am Ende übrig. Man musste auch darauf achten, dass nicht nur Saxofonisten vertreten waren. Nun sind alle möglichen Instrumente vertreten: Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Waldhorn, Posaune, Euphonium, Tuba und Schlagzeug. Dann fand einmal die Woche saarlandweit Gruppenunterricht statt. Auch hier hatte Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man musste auf Online-Proben umstellen. Und es war klar, dass die Menschen in dieser Konstellation nach der befristeten Dauer des Projekts zusammenbleiben wollten.