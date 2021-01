Rück- und Ausblick in Mandelbachtal : Neue Fischtreppe an der Blies

Habkirchen Auf Erfolge in der Dorfgemeinschaft kann, trotz Corona, Habkirchens Ortsvorsteher Michael Flieger verweisen. In seinem Rück- und Ausblick erwähnt er, dass auf der Wiese vor dem Spielplatz aus dem Erlös der „1200-Jahr-Feier“ ein Bouleplatz mit Sitzgruppe angelegt worden sei.

Das Preisgeld, das der Jugendclub durch den ersten Platz beim Wettbewerb des Saarwaldvereins erzielt hat, werde in die Renovierung des Odilienbrunnens einfließen. Die Arbeiten hätten schon begonnen. Zudem sei die Grillhütte am Sportplatz wieder instandgesetzt, der Vorplatz gerodet und die „Interessengemeinschaft Gas“ habe erreicht, dass der gesamte Ort mit Gas versorgt werden könne. Beendet worden seien nach einer langen Zeit die Baumaßnahmen des Entsorgungsverbandes Saar (EVS). Auch die Planungen des Einkaufsmarktes würden voranschreiten, wobei derzeit die verkehrstechnischen Maßnahmen abgestimmt würden. Flieger kündigte an, dass für 2021 der Bau einer Fischtreppe an der Blies, der erste Bauabschnitt der Gasversorgung (Grenzlandstraße, Blieskasteler Straße), die Verlegung des Containerstandortes und die Erneuerung des Friedhofsvorplatzes geplant seien. Pandemiebedingt werde jedoch der Neujahrsempfang ausfallen. Weitere Veranstaltungen könnten derzeit noch nicht geplant werden.