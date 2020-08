Tanzsport in Ommersheim : Einsteigerwochen bei PSV-Tänzern in Ommersheim

Ommersheim Die Tanzsportabteilung des PSV Saar in Ommersheim bietet mit Schulbeginn wieder Einstiegsmöglichkeiten mit Schnupperstunden in allen Trainingsgruppen an. Neben rein tänzerischen Angeboten wie Standard- und lateinamerikanischen Tänzen für Erwachsene oder Hip-Hop und klassisches Ballett für Kinder ab dem Grundschulalter sowie einer Minidisco mit Frühförderung für Kindergartenkinder bietet die Abteilung auch diverse Fitness- und Gesundheitssportstunden für Jugendliche und Erwachsene an.