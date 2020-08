Trotz Debatte : Saar-Ministerin: Keine Maskenpflicht in Klassen

Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sieht die Schulen gut auf den Start vorbereitet. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Trotz einer Debatte um mehr Schutz vor Corona hält die Landesregierung kurz vor dem Schulstart an ihrem Kurs fest. Nur so sei guter Unterricht möglich.

Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) lehnt eine Maskenpflicht im Unterricht ab. Die Schulen seien gut auf den Regelbetrieb ab Montag vorbereitet, sagte die Ministerin am Donnerstag im SZ-Gespräch. Eine Maskenpflicht in Klassen mache einen guten Unterricht unmöglich. „Mimik und Gestik sind extrem wichtig, dass Schule gelingen kann.“ Um eine Maskenpflicht in Klassen war zuletzt eine Debatte entbrannt, auch mit Blick auf gestiegene Corona-Infektionszahlen.

Der Musterhygieneplan für die Saar-Schulen sieht vor, dass Schüler und Lehrer nur außerhalb des Klassenzimmers einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, etwa auf Fluren und im sanitären Bereich. Gleichwohl stehe es jedem frei, freiwillig auch im Unterricht eine Maske zu tragen, sagte Streichert-Clivot.

Sie gehe für die kommenden Wochen derzeit nicht von einer hohen Zahl Infizierter an den Schulen aus. Weil das Saarland Reiserückkehrer teste und Lehrer sich kostenlos auch ohne Symptome testen lassen können. Mit Blick auf eine Debatte um strengere Maßnahmen mahnte Streichert-Clivot an, auch andere Bereiche in den Blick zu nehmen, in denen Erwachsene „zu lasch“ mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen umgegangen seien.