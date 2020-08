Geldbörse entwendet : Dreister Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

Ormesheim Die Täter flüchteten in die Raiffeisenstraße.

Am Mittwoch, 5. August, ereignete sich in der Adenauerstraße in Ormesheim gegen 14.05 Uhr ein Diebstahl auf Höhe der Volks- und Raiffeisenbank. Eine Beschäftigte der Bank, welche zur Tatzeit mit der Pflege einer Grünanlage beschäftigt war, hatte sich für einen kurzen Moment von ihrem Fahrzeug entfernt, als zwei junge Männer die unverschlossene Beifahrertür öffneten und ihre Handtasche entnahmen. Die Frau nahm die Verfolgung der Täter auf, die durch die Raiffeisenstraße in das nahe gelegene Wohngebiet flüchteten, konnte die beiden Männer aber nicht mehr erreichen.