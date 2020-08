Fußball-Landesliga : SGB will sich taktisch und defensiv verbessern

Die Neuzugänge der SG Bliesgau (stehend von links) Kevin Heitz, Robin Haczinski, (kniend von links) Luca Karst, Lukas Gro und Aaron Hauck mit ihrem Trainer Thomas Freis (Bildmitte, stehend) Foto: ott/Wolfgang Degott

Rubenheim Fünf Neuzugängen stehten beim Fußball-Ost-Landesligisten SG Bliesgau keine Abgänge gegenüber.

Im ruhigen Fahrwasser befindet sich Landesligist SG Bliesgau. Trainer Thomas Freis geht in seine zweite Spielrunde und kann weitestgehend auf sein bisheriges „Personal“ zurückgreifen. Den fünf Neuzugängen stehen keine Abgänge gegenüber. So kam Robin Haczinski im Sommer nach zwei Jahren beim Ligakonkurrenten SG Blickweiler-Breitfurt zu seinem Heimatverein zurück. Vom Kreisligisten SV Rockershausen schloss sich Kevin Heitz der Spielgemeinschaft an. Das restliche Trio (die 18-jährigen Luca Karst, Lukas Gros und Aaron Hauck) sollen möglichst schnell an die rauhe Aktivenluft gewöhnt werden sollen, denn eine Verjüngung der Mannschaft steht auf dem Plan.

Auf der Torwartposition muss Freis nicht experimentieren. Nummer eins der Landesliga-Elf wird weiterhin Jonas Kiehlmeier sein. In der Kreisligamannschaft wird Antonio Longo das Tor hüten – er kann auch in der Ersten als Ersatz einspringen.

Sehr zufrieden zeigt sich der Coach mit der Trainingsbeteiligung. Seit der Wiederaufnahme in Kleingruppen sei der Andrang bei den Übungsstunden groß und die Stimmung gut gewesen. Nachdem vor allem zu Beginn der letzten Saison das Verletzungspech mit aller Macht zugeschlagen hatte, kann die SG momentan, mit Ausnahme von Jannik Luckas, auf alle Spieler zurückgreifen.

Ziel sei es in dieser Saison, sich taktisch und was die Defensivleistung angeht, zu verbessern. Trainer Freis hebt lobend hervor, dass man in der letzten und abgebrochenen Saison, „die wir auf dem neunten Tabellenplatz beendeten vor allem gegen die Spitzenteams gute Leistungen gezeigt haben.“ Problematisch waren die Spiele gegen ebenbürtige Mannschaften. Dort hätte man „unnötig Punkte abgegeben“, sagt Freis.