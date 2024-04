Fußball Erst Elfmeter verschossen, dann den Sieg verspielt

Es gibt Niederlagen, die besonders wehtun, weil sie einfach völlig unnötig sind. So war es auch am Samstag beim 1:2 (1:0) des Fußball-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen vor etwa 150 Besuchern gegen den neuen Tabellenelften SC Reisbach. „Ich musste dieses Spiel erst einmal den Sonntag über in Ruhe verdauen. Wir hätten gegen einen direkten Konkurrenten nicht verlieren müssen“, sagt Patrick Vitt.