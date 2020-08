Sonnenblumenfelder im Mandelbachtal : Blühender Hochsommer auf den Feldern im Bliesgau

Samira Rodriguez steht in einem Sonnenblumenfeld in Heckendalheim. Felder wie dieses findet man aktuell überall im Bliesgau. Foto: BeckerBredel

Heckendalheim Die Sonnenblumenfelder im Mandelbachtal stehen in voller Blüte. Am Staffelberg auf dem Weg von oder zum Flughafen stehen sie so nah an der Straße, dass immer wieder Autos stoppen, um ein Foto zu machen.

Die Sonnenblumenfelder sind ein sichtbaren Zeichen des Hochsommers. Bis in die 90er-Jahre hinein war ihr Anbau dem Südwesten vorbehalten, nur hier war es warm genug für die sonnenhungrigen Gewächse. Inzwischen ist das durch züchterische Bemühungen etwas leichter geworden, außerdem tragen warme Sommer zu vermehrtem Anbau auch in anderen Regionen bei. Sonnenblumen werden als Ölsaat angebaut, aus den Sonnenblumenkörnern wird später das Sonnenblumenöl hergestellt, wenn die Pflanze nicht vorher als Schnittblume endet.