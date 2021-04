Corona bremst KC Homburg : Auf der Minigolf-Anlage ist es still

Homburg Der Spielbetrieb beim KC Homburg ruht aufgrund der Corona-Vorschriften, ebenso das Spielen für Jedermann.

„Und natürlich müssen sich auf der Bahn auch die Mitglieder an strenge Vorgaben halten. So ist beispielsweise eine Leerbahn zwischen Spielenden dringend vorgesehen. Auch in diesem Punkt hätten wir bei einer aktuellen Freigabe für den Publikumsverkehr – mit dann vielen Kindern – riesige Probleme, dies zu kontrollieren. Wie gesagt: Bevor etwas passiert, warten wir lieber den Tag ab, wann wieder alles wie früher ablaufen kann. Gerade das Impfen sollte uns mit der Zeit immer mehr helfen“, meint Pirrung.

Und dabei gehören die Homburger zu den erfolgreichsten nationalen Vereinen und hätten unter anderem Teams in der 1. und 3. Bundesliga gestellt. Aktuell würden in der Golfklause wichtige Umbauarbeiten vorgenommen. „Es wird eine Lüftungsanlage mit Filter installiert, für deren Einbau es einen Zuschuss vom Staat gibt. Mit Hilfe eines Spezialfilters sollen Bakterien und Viren abgehalten werden, was auch gegen Corona helfen wird. Wir wollen hier bestmöglich für den Tag X vorbereitet sein, wenn auch wieder der Innenbereich freigegeben wird – wann auch immer das sein wird“, kann auch der Vereinsvorsitzende nicht in eine Glaskugel hineinschauen. Und so erinnert derzeit auf dem früher stark frequentierten Gelände fast nichts mehr an die Zeit vor Corona. Selbst die Aktiven des Vereins würden trotz ihrer Sonderrechte in Sachen Übungsbetrieb „kaum einmal zum Schläger greifen“.