Unfallflucht in St. Ingbert : Unfallflucht auf dem Marktplatz

St Ingbert Am vergangenen Donnerstag (22. April) kam es in der Zeit zwischen 8.15 und 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Am Markt in St. Ingbert-Mitte, bei dem ein parkender Hyundai i30 im Bereich der Fahrzeugfront von einem anderen Fahrzeug beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei St.Ingbert sucht jetzt mögliche Zeugen des Vorfalls.